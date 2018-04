Het weer van Dirk: Meest bewolkt

Het zit er al een aantal dagen in met de lange termijn weerkaarten, we gaan vanaf maandag een warme tot zeer warme periode tegemoet volgens de computer berekeningen. Volgende week zou het volop zonnig worden met een temperatuur die boven de 20 graden gaat uitkomen en lijkt het eerder zomer dan lente. Afwachten, maar het ziet er goed uit.

Vandaag is het meest bewolkt en in de avond wordt de kans op een bui groter. In het zuiden en midden van het land is de kans hierop weer het grootst. De wind waait uit het noordoosten tot oosten, zwak tot matig. De temperatuur komt vandaag rond de 15 graden uit.

Komende nacht meest bewolkt, eerst nog kans op een bui, minimum temperatuur 8 graden.

Morgen een bewolkte dag met vooral in de middag een bui. De wind zuid tot zuidwest, temperatuur 15 graden.

Zaterdag en zondag zien we de temperatuur stijgen naar 18 graden. Op zondag is er nog kans op een bui. De wind draait van zuidwest naar zuidoost.

Dirk van der Meer