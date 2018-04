Voor klokkenmaker vliegt de tijd

Het was zijn vader die Robert van der Werf de passie voor het klokken maken bijbracht. Inmiddels repareert de Sneeker al ruim 30 jaar uurwerken in de meest opvallende vormen en maten. ,,Ik ga op in mijn werk.”

,,Ik ben blij dat jullie er zijn”, zegt Robert van der Werf, eigenaar klokkenmakersneek, met een lach. ,,En niet in de laatste plaats omdat ik daarom een goede reden had om eindelijk mijn werkplaats eens goed op te ruimen. Door de jaren heen heb ik zoveel onderdelen verzameld, het werd tijd dat de bezem er doorheen ging.”

De opruimwoede van Van der Werf heeft ervoor gezorgd dat er een indrukwekkende collectie klokken en toebehoren te zien is in het pand aan de Tred 29. Friese staart- en stoeltjesklokken, Franse klokken, schoorsteenmantelpendules. Alles tikt, slaat en luidt in de werkplaats. Van der Werf hoort het al niet eens meer. Zodra hij over zijn passie begint te vertellen, lichten zijn ogen op en is hij niet meer te stoppen.

,,Mijn vader was stadsklokkenmaker voor Sneek. Ik kreeg de liefde voor klokken dus met de paplepel ingegoten, want hij werkte aan huis. Ik wilde graag in zijn voetsporen treden en deed daarom de Vakschool voor uurwerktechniek. Een boeiende opleiding, die helaas is verdwenen. Ik leerde er onder andere mijn eigen uurwerken maken en tandwielen frezen en haalde er mijn middenstandsdiploma. In mijn eerste eigen woning aan de Worp Tjaardastraat hing de overloop vol met klokken en werkte ik eerst op een slaapkamer. Vervolgens heb ik daar een werkplaats achter huis gebouwd. Ook heb ik veel contact gehad met meneer Van Oerle, hij was 35 jaar mijn vaste klant en klokkenliefhebber.”

