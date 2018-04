R.I.F.F. en Dragon Flies gloriëren in BandContest

De bands R.I.F.F. uit Koudum en Dragon Flies uit Bolsward hebben zondag 8 april een eerste prijs gewonnen bij de Atrium BandContest in Koudum.

In Multifunctioneel Gemeenschapscentrum De Klink werd R.I.F.F. in de poule met gevorderde bands als winnaar aangewezen. Dragon Flies was de beste bij de beginners. De Atrium BandContest wordt elk jaar georganiseerd door Muziekschool Koudum, onderdeel van Kunstencentrum Atrium.

Bij de beginners werd het een spannend duel tussen Rubiks Spheres uit Sneek en Dragon Flies. Als beloning voor de winst mag Dragon Flies binnenkort optreden in het muziekprogramma Noardewyn van Omrop Fryslân. Dragon Flies wordt begeleid door Atrium-docent Klaas Zijlstra.

In de poule van bands met al de nodige podiumervaring draaide het uit op een driestrijd tussen Talking Notes (Bolsward), Waterg8 (Sneek) en R.I.F.F. Winnaar RI.F.F. (Rush Into Fallen Flames), met Atrium-docent Mario Kramer als coach, ging met hun stevige repertoire aan de haal met de eerste prijs: een studio-opname bij Kunstencentrum Atrium in Sneek.

Het publiek mocht uit alle deelnemende bands ook een favoriet kiezen. De fraaie bokaal voor de winnaar ging naar Talking Notes, waarvan Klaas Zijlstra eveneens de coach is.