Koning van België weer welkom in notarisboot

Het stalen notarisbootje dat sinds haar bouw 100 jaar geleden in bezit is van de uit de regio Boornzwaag afkomstige boerenfamilie Rinkema is de afgelopen winter bij Bootservice Theo de Vries in IJlst gerestaureerd. De Koning van België, die in de fraai gelijnde klassieker ooit genoot van een vaartochtje over de Langweerder Wielen, is weer welkom in de ‘Prinses Juliana’.

Het roefloze scheepje dat een eeuw geleden vooral gebruik werd als sleper voor de onder andere de praam op de veehouderij op Huisterheide van de Rinkema’s kan er weer jaren tegen. De geklonken romp is geconserveerd en strak gespoten in de witte lak. Theo de Vries leefde zich uit in de inmiddels glimmende mahoniehouten betimmering. Ondertussen is een elektrische motor en zelfs een boegschroef geïnstalleerd. Kortom: het vakkundig gerestaureerde stukje varend erfgoed zal binnenkort in de omgeving van Woudsend vast en zeker bewonderende blikken vangen.

,,Een prachtig project”, glundert De Vries als hij zijn hand over het strak gelakte hout laat glijden van de notarisboot die nog in zijn loods in IJlst staat voor de laatste puntjes op de i. Zoals het plaatsen van de volledig met de hand gemaakte stuurconsole van mahonie. Het oogt als een prachtig bewerkt stukje massief hout, maar in werkelijkheid is het vernuftig opgebouwd uit meerdere losse delen.

De stuurstand zit achterin tussen mooi afgewerkte ronde zitbanken. Daar komen nog blauwe kussen op. ,,Vroeger zat het stuurwiel voorin”, herinnert Willem Rinkema zich. Zijn vader gebruikte het schip met messcherpe steven en negatieve spiegel vooral als sleper voor de pramen die gebruikt werden voor het binnenhalen van het hooi of voor het verweiden van de koeien. Er was een speciale sleepbolder gemonteerd.

