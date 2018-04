Het weer van Dirk: Vanmiddag meer bewolking

Vanmorgen starten we nog met wat opklaringen, echter boven Duitsland zien we wolken en deze komen met een oostelijke stroming richting onze provincie. De buienkans is klein voor onze regio, maar sluit het voor vanmiddag niet helemaal uit. De temperatuur komt nog op een 16 graden uit, dit bij een oost/noordoostelijke wind die matig tot vrij krachtig is.

Komende nacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, temperatuur daalt naar een 8 graden.

Morgen wisselend bewolkt, wel blijft het droog, 16 graden bij een oost tot noordoostelijke wind die meest matig is. In de nacht naar vrijdag enkele buien.

Vrijdag vallen een bui of wat regen en meest bewolkt, ligt de temperatuur rond de 14 graden. Wind draait naar het zuiden. Zaterdag is nog een bui mogelijk, zondag komt de zon goed tevoorschijn en stijgt de temperatuur in het weekend naar een 18 tot 20 graden.

Dirk van der Meer