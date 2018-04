Wachten voor brug wordt feestje

SNEEK

Wachten voor de brug? De meeste voetgangers, fietsers, brommers en autorijders doen het niet graag. Toch is het oponthoud in Fryslân dit jaar een stuk minder vervelend. Dankzij het project ‘Brug, brêge, bridge’ van de Friese Milieufederatie in het kader van Culturele Hoofdstad.