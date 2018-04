Twee nieuwe Deinum Opels voor Isidora

Autorijschool Isidora is al sinds 2006 actief in Sneek en de Sudwesthoek en daardoor een bekend gezicht op de weg. De autorijschool bestaat uit drie rijinstructeurs: Rick en Etty Isidora en Tom Bouwmeester. Behalve instructeur zijn zij alle drie ook eigenaar in deze VOF.

Deinum Opel Sneek is tevens een bekende naam in de regio en staat voor kwaliteit en duurzaamheid, twee kenmerken die uitstekend passen bij Isidora. De nieuwe Astra's zijn leerlingen een makkelijke en veilige auto om mee te (les)rijden en daarnaast voor de rijinstructeur een comfortabele werkplek.