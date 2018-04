Noordelijke kraamzorgorganisaties tekenen samenwerkingsconvenant

Aanleiding van het initiatief is de invoering van de integrale geboortezorg: een toenemende samenwerking tussen kraamzorgorganisaties, verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen. Door de krachten te bundelen en gezamenlijk standpunten in te nemen over zorginhoudelijke zaken rondom zwangerschap en bevalling, wil het Kraamzorg Samenwerkingsverband (KSV) in het Noorden haar positie in de regionale geboorteketen versterken en een volwaardig gesprekspartner zijn.



Lindy van Breda Vriesman, voorzitter van het samenwerkingsverband: ,,Met dit convenant bevestigen de deelnemende partijen dat kraamzorg een onmisbare schakel is in de zorg. Er is geen andere zorgverlener die zo dicht bij de cliënt staat als de kraamverzorgende bij de moeder en haar pasgeboren kind. Zij houdt hun gezondheid in de gaten en helpt de kersverse ouders op weg naar zelfstandig ouderschap. Preventie speelt daarbij een grote rol: een veilige start in de kraamtijd voorkomt dure zorg op een later moment.”



De volgende organisaties hebben het convenant ondertekend: Kraamzorg Het Groene Kruis, Isis Kraamzorg, Zorgburo De Driehoek BV, Kraamzorg Monique Boer, Kraamcentrum Assen e.o., De Kraamvogel N.O. BV, Kraam Zeker, Kraamzorg De Drie Provinciën, Kraamzorg Janny en Paulien, KraamZus BV, Kraamzorg Zuidwolde, Kraamthuis Friesland en de Coöperatie Kraamzorggroep U.A.