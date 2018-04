Nog wat contrabassen en At the Watergate is er klaar voor

Projectmanager Anne Oosterhaven van At the Watergate is nog naarstig op zoek naar een kleine 20 contrabassen. Maar verder staat het Culturele Hoofdstad muziekfestival dat over precies een maand losbarst in Sneek en omgeving stevig in de steigers.

Dat van die contrabassen is geen grapje. De uit de kluiten gewassen strijkinstrumenten nemen in het vliegtuig veel plaats in en zijn dus (te) duur om mee te nemen. ,,Wij moeten zorgen dat we minstens 17 van die dingen hebben. Dus als er nog mensen een contrabas, met nog wel een goede klank, op zolder hebben staan; we houden ons aanbevolen", lachte Oosterhaven, de muzikale spin in het watergateweb, vanmiddag tijdens een perspresentatie in Theater Sneek.

In de week van Hemelvaart komen in totaal 6000 jongeren uit minstens 20 verschillende Europese landen naar de Waterpoortstad om te musiceren. Daarvoor worden in totaal 30 podia ingericht, 20 in Sneek en 10 in de nabije omgeving. Binnen en buiten. Kloppend hart van het op voorhand bijzondere muziekfeest wordt het Martiniplein in hartje Sneek dat wordt omgedoopt tot Raboplaza met onder andere een energieneutraal hoofdpodium.

Verder zijn er om Sneek heen zogenaamde satellietpodia in Bolward, IJlst, Makkum, Sandfirden/Westhem, Koudum, Woudsend, Heeg en Workum. De eerste twee steden gaan tevens dienst doen als pendelcentra voor busvervoer. Het vervoer van en naar de podia, die voor de musici ook als uitvalsbasis gaan dienen voor een beetje cultuur snuiven in Súdwest-Fryslân, is een andere logistieke puzzel.

De muzikale happening biedt, zo beloofde Oosterhaven, 620 voorstellingen. Hij moet slapeloze nachten hebben gehad om - rekening houdend met alle soms bijzondere wensen van muziekgezelschappen en het aanbod drumstellen, nachten wakker hebben gelegen om een blokkenschema in elkaar te fietsen. Iedereen gaat minstens drie keer optreden op drie verschillende locaties. At the Watergate wordt zoals geschreven ook een een logistieke megaklus.

Voor de huisvesting worden 3100 bedden gehuurd in onder andere de Sneker schoolgebouwen RSG Magister Alvinus, RSG Malta, csg Bogerman en De Diken. Er komen 48 extra toiletten en 64 douches bij de schoolgebouwen. 40 schoonmakers worden ingehuurd om deze locaties en het festivalterrein schoon te houden. Er komt bewaking.

Daarnaast zijn er 22 vakantieparken en groepsaccommodaties gereserveerd van Bakkeveen tot Sint Jacobiparochi. Voor het vervoer van de jeugdmuzikanten staan 75 bussen gereed. Maar liefst 700 vrijwilligers, variërend in leeftijd tussen 13 en 80 jaar, staan klaar om een en ander in goede banen te leiden. ,,Vooral veel enthousiaste pensionado's staan te popelen", als we vrijwilligers coördinator Manon Talsma mogen geloven.

De verzorging van de inwendige mens is ook zo'n megaklus. In de keuken worden nu al voorbereidingen getroffen om straks 51.000 keer ontbijtjes, lunches en diners te kunnen serveren. De veemarkthal wordt omgebouwd - aangekleed - tot food- en horecaplaza. In de Galigapromenade komt het popupkantoor voor alle vragen van deelnemers die bijvoorbeeld ook wat van de omgeving willen zien.

At the Watergate begint maandag 7 mei met een Open the gate pre-festival, vertelde festivaldirecteur Lieuwe Toren, gevolgd door een educatief congres. De opening van het, zoals artistiek leider Ben van der Knaap zei, 'once in a lifetime festival' is op en rond de Kolk, zoals we dat kennen van de Sneker Simmerconcerten. Op donderdag en vrijdag zijn dan de muzikale optredens van de 6000 uit alle Europese hoeken afkomstige muzikanten die ensembles vormen maar ook complete orkesten. ,,En nu maar hopen dat het dan net zulk mooi weer is als vanmiddag", zei Toren.