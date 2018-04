Het weer van Dirk: Saharazand

Ondanks dat de temperatuur gisteren nog op een 14.5 graad uitkwam, voelde het behoorlijk kouder aan dan zondag. Wat verder opviel was het zand welke met het regenbuitje gistermorgen achterbleef op de auto's. Dit was met een zuidelijke stroming meegekomen vanuit de Sahara (zie foto)

Vandaag zien we de temperatuur weer stijgen, met een vaal zonnetje erbij wordt het een 17 tot 19 graden. De wind eerst zwak, later matig uit het oost tot noordoosten. In de namiddag/avond is er kansje op een bui. De meeste buien worden voor het midden van het land verwacht, maar een verdwaald exemplaar zou net onze regio kunnen bereiken.

Het wordt weer een zachte nacht, 10 gaden als minimum.

Morgen heeft de bewolking de overhand en kan er vooral in de middag wat regen of een bui vallen. Met een 15 graden is het weer een stuk koeler, tevens waait er een matige wind uit het noordoosten.

Ook donderdag en vrijdag ligt de temperatuur rond de 15 graden, is er op vrijdag weer kans op een bui(tje). Zaterdag komt de zon goed tevoorschijn en stijgt de temperatuur in het weekend naar een 20 graden.

Dirk van der Meer