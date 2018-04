Het weer van Dirk: Groeizaam weertje deze week

Wat een geweldig weertje hebben we dit weekend gehad met temperaturen die zomers aandeden. Gisteren werd het in de stad maar liefst 22 graden, echter in de namiddag draaide de wind naar het noorden en zagen we de temperatuur snel dalen naar 16 graden, overigens nog prima voor de tijd van het jaar. Komende week blijven de temperaturen ver boven normaal, wel is er geregeld kans op een bui.

Vandaag een dag welke koeler verloopt dan afgelopen dagen, de temperatuur komt niet veel hoger uit dan een graadje of 15, dit bij een wind welke uit het noordoosten waait. Deze is zwak tot matig. De bewolking overheerst deze maandag en er is een kleine kans op een buitje.

Komende nacht verloopt vrij zacht met een minimum van 10 graden.

Morgen een groeizaam weertje. Bij een oostelijke wind wordt het weer warmer, 18 a 19 graden wordt het. We zien de zon, ook zijn er wolken en later groeien deze her en der uit tot een bui.

Woensdag, donderdag en vrijdag ligt de temperatuur wat lager en vallen er enkele buien. Vanaf zaterdag wordt het zonniger en weer warmer, al met al prima lenteweer.

Dirk van der Meer.