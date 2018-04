​​​​​​​Megaorkest met klarinetten op pre-festival At the Watergate

Als voorproefje op het muziekfestival At The Watergate organiseert Kunstencentrum Atrium op woensdag 9 mei in Sneek een grootse klarinetdag.

Muzikanten uit Duitsland en Noord-Nederland gaan die dag samen een gigantisch klarinetensemble vormen: Klarinet XXL. Na de nodige repetities geeft het orkest aan het einde van de middag een optreden. Wie mee wil spelen in het bijzondere orkest kan zich tot woensdag 2 mei aanmelden.

Klarinet XXL is een idee van Luc Feikens uit Sneek, klarinetdocent bij Kunstencentrum Atrium. Hij leidt samen met collega-docenten Jannie Reijenga, Loes Aaten en Frank Extra het orkest. Het klarinetspektakel maakt deel uit van Open the Gate, een tweedaags festival aan de vooravond van At the Watergate.

De repetities vinden in secties plaats bij Kunstencentrum Atrium in Sneek en beginnen om 9.30 uur. Het concert wordt gegeven in de hal van de Bibliotheken Mar en Fean in Sneek en vangt om 16.30 uur aan. Het optreden duurt naar schatting 30 tot 45 minuten. Er komen verschillende muziekstijlen voorbij; van klassiek werk van Franz Schubert tot een Moldavische dans.

Aanmelden

Klarinettisten van alle leeftijden vanaf niveau B die mee willen spelen in Klarinet XXL zijn van harte welkom. Er is plek voor alle soorten klarinet. De kosten van deelname bedragen 5 euro (gratis voor leerlingen van Kunstencentrum Atrium). Aanmelden kan bij Luc Feikens via klarinetxxl@hotmail.com. Allerhande praktische informatie wordt na aanmelding versterkt.

At the Watergate

Van woensdag 9 tot en met vrijdag 11 mei 2018 komen circa zesduizend jonge musici uit heel Europa naar Sneek en omliggende plaatsen voor At the Watergate. Het gaat bij het muziekfestival met dertig podia om de dertiende editie van het European Youth Music Festival (EYMF), dat eerder plaatsvond in steden als Budapest, Linz en Trondheim. De meest recente editie was in 2016 in San Sebastian. At the Watergate is een initiatief van Cultuur Kwartier Sneek en maakt deel uit van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Open the Gate

Op dinsdag 8 en woensdag 9 mei vormt Open the Gate het pre-festival van At the Watergate. Een groot aantal bands, koren en andere muziekgroepen uit de regio is van de partij, waaronder het Sneker Kamer Orkest, de Bokito Brass Band, Bigband Cue en CMV De Harmonie. Daarbij worden ook verrassende combinaties gemaakt, waaronder het Accordeon Orkest Sneek met zanggroep Local Vocal. De bibliotheek in Sneek is een van de podia van Open the Gate, naast onder meer het Oud Kerkhof, Poppodium Bolwerk en Kunstencentrum Atrium.



.