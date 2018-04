Wiedie Corbier ontvangt Grouden Scheidsrechterspeld

Hij ontving de versierselen, voorafgaand aan de derby tussen SWZ Boso Sneek 6 en LSC 1890 6, uit handen van oud-Eredivisie scheidsrechter en KNVB-ambassadeur Minne Modderman.

Corbier is al ruim veertig jaar actief binnen de vereniging. Hij fluit nog wekelijks wedstrijden en is al jarenlang actief als grensrechter. Het bestuur had hem bij de KNVB voorgedragen voor de zeer verdiende onderscheiding. Voorzitter Frank Slob feliciteerde hem zondag namens de hele vereniging en ook het zesde had nog een verrassing, in de vorm van een ingelijste foto, voor hem in petto.