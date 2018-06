Kanovaren voor beginners

Vanaf 19.00 uur werd een tochtje gevaren onder leiding van een aantal ervaren leden met tien deelnemers. De vereniging had een aantal kano’s beschikbaar met reddingsvesten en peddels.

Al 28 jaar varen de leden van Kanovereniging Lauwersmeer elke woensdagavond een tochtje. Soms vanuit de thuisbasis Lunegat, maar meestal vanaf een andere locatie ergens in Noordoost-Friesland. Kanovaren is een ontspannen sport voor alle leeftijden. Tijdens een verenigingsavond vaart de club meestal twee tot drie uren en legt dan een afstand af van 10 tot 15 kilometer. In het winterseizoen oefent de club reddingstechnieken in het zwembad.

Foto’s Sake Beerstra