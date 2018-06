Westereender Gerrit de nieuwe Utopiaan

Maandagochtend bracht Foekje de Vries haar 22-jarige zoon Gerrit de Haan naar de locatie waar de opnames van Utopia 2 plaatsvinden. Omstreeks 12 uur ging hij het terrein op, klaar voor het avontuur van zijn leven. In het televisieprogramma Utopia bouwen in totaal vijftien mensen gezamenlijk een ‘nieuwe samenleving’ op. Dit wordt vierentwintig uur per dag gefilmd en de samenvattingen daarvan worden uitgezonden op SBS6. Gerrit is de tiende bewoner van Utopia 2, sinds dit op 4 juni van start ging.

“Hij vond het heel spannend maandagochtend”, vertelt moeder Foekje. “Thuis heb ik direct de livebeelden aangezet, om te kijken hoe hij het doet. Ik kon echt zien dat hij zenuwachtig is, maar ook dat hij al goed geaccepteerd wordt door de groep. Hij past er wel tussen.”

Gerrit had zich vijf jaar geleden al opgegeven voor de eerste editie, maar toen werd hij niet gekozen als deelnemer van het televisieprogramma.

“Ik heb zelf de eerdere Utopia niet gevolgd. Mijn ouders wel, die vonden het helemaal geweldig. Dat Gerrit nu meedoet vinden ze helemaal fantastisch. Ze zijn dan ook mee geweest om Gerrit te brengen”, vertelt Foekje.

De deelname van haar zoon aan het goed bekeken SBS-programma is voor Foekje geen enkel probleem. “Wij hebben direct gezegd: “Wij staan voor 100% achter je.” Alleen de duur van het programma vond ik wel moeilijk. Het kan zo zijn dat we elkaar de komende anderhalf jaar niet zien. Hij kan ook binnen twee maanden eruit gestemd worden, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Gerrit is een lieve, intelligente jongen. Hij staat er heel nuchter in. Hij moet nu zijn plekje nog wat vinden binnen de groep, maar zodra hij zijn draai wat gevonden heeft wordt het lachen, zingen en gek doen.”

Alle deelnemers aan Utopia 2 mogen slechts één kist met spullen meenemen. De eerste deelnemers hebben in het begin een budget gekregen van €250,- en er is een telefoon met €25,- beltegoed. Willen ze meer, dan zullen de deelnemers daar slim voor moeten ondernemen. Verder is er op het terrein zo goed als niets. Geen stromend water, geen onderdak, en geen elektriciteit. De eerste bewoners van Utopia 2 hebben inmiddels van dekzeilen een provisorisch tentenkamp gemaakt, waar de Utopianen in slapen. “Gerrit heeft in zijn kist met name spullen gestopt om te kunnen overleven, zoals een slaapzak. Maar hij heeft ook nog een verrassing meegenomen, die vast later eens van pas gaat komen als er sfeer gemaakt moet worden”, verklapt Foekje.

Gerrit is vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week te volgen via www.utopiatv.nl. De samenvattingen worden enkele dagen na het opnemen uitgezonden op SBS6. Foekje verwacht dat Gerrit woensdag of donderdag voor het eerst te zien zal zijn op televisie.

Eigen foto