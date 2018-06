Palen de grond in voor woontorens Houtkolk

Op het terrein is een boorinstallatie gearriveerd en betonwagens rijden af en aan op het terrein. Leidingen zijn gelegd, het puin is allemaal afgevoerd en de riolering is aangelegd. In totaal worden er vier woongebouwen van vier tot zeven verdiepingen gebouwd. Direct naast de Dokkumer Ee vond de start van de bouw plaats in 2017 en in de zomer van 2019 is alles klaar.

Foto’s Jan van Empel