Nog één keer op een Fries rijden

OUDWOUDE

De Stichting Vrienden van Meckama State heeft o.a. als doel om er voor te zorgen dat het wonen en verblijf in Meckama State voor de bewoners en cliënten zo aangenaam mogelijk is. Het bestuur van de stichting heeft ook dit jaar er voor gekozen en wensboom te plaatsen. Bewoners en cliënten kunnen op deze manier eventuele wensen kenbaar maken. Ook nu weer is daar dankbaar gebruik van gemaakt. Eén van die wensen ging woensdag in vervulling. Mevr. J.K.M. Stubbe uit Warfstermolen wilde heel graag nog eens paardrijden. Niet zo’n simpele wens, maar het is toch gelukt. Dankzij de medewerking van Pieter en Johanna Wijbenga van Paardenfokkerij Wijbenga aan de Wâlddyk te Oudwoude is de wens van mevrouw Stubbe in vervulling gaan. Hoog gezeten op een Fries paard een intens genietende dame. Als jong meisje van vijf jaar had zij al belangstelling voor deze viervoeters. Na een aantal rondjes rijden in de buitenbak was het nog even gezellig nagenieten onder het genot van een kop koffie. Voorzitter Douwe Dam heeft aan Johanna Wijbenga een boeket bloemen overhandigd als dank voor de medewerking.