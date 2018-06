Laatste woning Eysmastrjitte Oudwoude gesloopt

In het rijtje van vier stond er nog één huis dat tegen de vlakte moest. Het zijn oude rode huizen die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Er komen vijf nieuwe levensloopbestendige woningen voor terug. Voor de bewoners, die terugkeren naar de nieuwbouw, is tijdelijke huisvesting geregeld. In samenwerking met Doarpsbelang Aldwâld en gemeente Kollumerland c.a. is onderzoek gedaan naar welke type woningen behoefte is in Oudwoude. Tijdens de planvorming is uiteindelijk besloten om op deze locatie vijf woningen (5-onder-1-kap) terug te bouwen. De twee hoekwoningen zijn bestemd voor de doelgroep 1-2 persoonshuishoudens. De middelste drie woningen zijn levensloopbestendige woningen.

Foto’s Sake Beerstra