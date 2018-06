College Dantumadiel feliciteert BGDD met landelijke prijs

De bouwgroep kreeg kortgeleden van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, de Koning Willem I Prijs in de categorie MKB uitgereikt. De prijs is de ultieme bekroning op het werk van BGDD.

Niet alleen is Biense Dijkstra inwoner van de gemeente Dantumadiel, maar het bedrijf Dijkstra is ooit ook gestart in deze gemeente. ,,Wy binne grutsk op in ynwenner mei sa ’n moai bedriuw. In bedriuw dat sich dwaande hâldt mei innovaasje en duorsumens. Dat past goed by de gemeente Dantumadiel”, aldus Rommy Kempenaar die als wethouder van onder andere Economische Zaken, de prijs uitreikte.

Vorige maand heeft de bouwgroep de opdracht gekregen voor de bouw van de campus Damwâld die in 2020 klaar moet zijn. Hier komen primair onderwijs voor PCBO (christelijk), ROOBOL (openbaar) en de sporthal onder één dak. Duurzaamheid is hierin een belangrijke basis. Dit betekent circulair bouwen, geen aansluiting op het gasnetwerk en een alternatieve energievoorziening. Het gebied rond de campus krijgt een groene uitstraling met veel ruimte om te bewegen.