Sense of Place onthult Panoramische Maquette: Preview Dijk van een Wijf

Op zaterdag 30 juni onthult Sense of Place nabij Holwerd een panoramische maquette van het culturele landschapsproject Dijk van een Wijf. Kunstenares Nienke Brokke geeft de bezoeker door middel van deze bijzondere installatie alvast een soort preview van het toekomstige landschapsbeeld.

Dijk van een Wijf is één van de iconische projecten van Sense of Place: een enorm, met gras overdekt liggend vrouwelijk naakt van c.a. honderd meter lang en tot twintig meter hoog. Moeder de vrouw, de Hollandse deerne, dikke billen, volle borsten, melk en echte boter, schapen en boterbloemen; in één adem mals en sappig! Een uitgestrekt landschap waar een wulps gevormde dijk uit oprijst. Mooi ligt ze met haar ‘vruchtbare’ vormen op de dijk. Met daarachter de kraamkamer van de pootaardappel en de bouwgrond van tal van andere groenten. Als onderdeel van de zee-kering biedt ze zekerheid en veiligheid. Kortom een ‘Dijk Van Een wijf’!

Dit culturele landschapsproject van Nienke Brokke op de dijk bij Holwerd vormt straks een zacht welkom voor alle reizigers van Ameland. Om de bezoeker alvast een soort preview van het toekomstige landschapsbeeld te geven, wordt er een panoramische maquette op locatie geplaatst die op creatieve wijze Dijk van een Wijf verbeeldt. Te midden van een bloemenveld klim je in een omsloten gangetje omhoog naar een kijkgat. Hierdoor kijkend zie je Dijk van een Wijf groots liggen met de echte dijk van haar toekomstige locatie aan de horizon.

Onthulling Panoramische Maquette Dijk van een Wijf

Zaterdag 30 juni, 12:00 uur

Holwerd, Grândyk 5