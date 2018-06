Promotie naar landelijke 4e Divisie Be Quick JO19

– In een zwaarbevochten wedstrijd heeft het team CSV Be Quick Dokkum JO19, onder leiding van trainer Pieter Santema, zaterdag gewonnen van WVV1896 uit Winschoten en promoveert hierdoor naar de landelijke 4e Divisie. De reguliere wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel en in de verlenging kwamen beide teams niet tot scoren. Penalty’s schieten was daarna noodzakelijk om de winnaar aan te wijzen, uiteindelijk is dit met 5-3 in het voordeel van Be Quick Dokkum beslist. Feest en een mooie bekroning na een prima seizoen in de hoofdklasse.

Het Winschoter team liet zien dat zij goed voetbal kunnen spelen. Dat resulteert dan ook in een vlotte 1-0 voorsprong. Kort daarna liep Be Quick-spits Frits Veenema een knieblessure op, waardoor het basisteam veranderingen moet ondergaan. Esra Braaksma komt op het middenveld, Lars Rozema naar de spitspositie en Koen Blom in de verdediging.

Be Quick kreeg geen vat op de wedstrijd en het was dan ook opnieuw WVV1986 dat scoorde, 2-0. Na mooie combinaties schoot Corijn Wiersma raak uit een scrimmage, 2-1.

In de tweede helft drongen de Dokkumers aan op de gelijkmaker en die kwam er dan ook, het was de linker voorhoedespeler Jelle Okma die de 2-2 maakte.

Dennis Zuidema komt in de plaats van Rudmer Dijkstra. Hij was amper drie minuten in het veld toen hij de bal van de doellijn kopt en daarbij in botsing kwam met een speler van Winschoten. Met een gescheurde wenkbrauw moest hij het veld verlaten. Ale Sytze Talsma was zijn vervanger.

Ivan Draijer wordt in het begin direct gewisseld en Ahmed Salah komt voor hem in de plaats, weer een omzetting in de basis. Vooral door het goede keeperswerk van Fedde Akkerman en met behulp van de paal, de lat en een afgekeurd doelpunt van WVV weet Be Quick de penaltyseries te bereiken. Daarbij gaan het gelijk op, tot aan de vierde penalty. Fedde zorgde met een fraaie safe naar de rechterbovenhoek ervoor dat de bal niet in het net verdween. Lars Rozema schoot de vijfde binnen. Een 5-3 overwinning met penaltyschieten, promotie naar de 4e Divisie is een feit.