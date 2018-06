In de schijnwerpers: Robert Poortinga en Meri Khojayan

Pianist Robert Poortinga groeide op in Damwâld, violiste Meri Khojayan in Armenië. Hun paden kruisden in Maastricht, waar beiden aan het conservatorium studeerden. Intussen musiceren ze al een aantal jaren samen en reizen ze als echtpaar de wereld rond om overal ter wereld op te treden. Zo verbleven ze de afgelopen jaren onder andere in New York, België, Duitsland, Frankrijk, Finland, Zweden, Italië en Oostenrijk. Ondertussen blijven ze werken aan hun eigen kennen en kunnen. Zo is het de bedoeling dat ze in september starten met een nieuwe privé studie in Italië, maar werken ze ondertussen ook hard aan een eigen onderzoek naar de Spaanse componist Pablo de Sarasate. Door middel van crowdfunding proberen ze geld bijeen te krijgen om in Spanje hun onderzoek af te ronden en daar een documentaire van te maken.

Waarom is het maken van deze documentaire zo belangrijk?

“Wij hebben al veel van de muziek van Pablo de Sarasate gespeeld samen, maar kwamen er achter dat er over de componist eigenlijk vrij weinig bekend is. Wij willen weten waarom hij zijn muziek schreef zoals hij het schreef. Waardoor werd hij beïnvloed? Zodra je daar meer over weet kun je de muziek beter interpreteren en ga je beter spelen. Het onderzoek wat wij doen naar deze componist willen we delen met anderen, zodat ook anderen iets hebben aan de informatie die wij over de componist vinden”, vertelt Robert. “We gaan als het goed is in augustus naar Spanje. Dit is een tijd waarin er veel culturele evenementen zijn. Dat komt voor ons goed uit, omdat we dan gemakkelijk beeldmateriaal kunnen maken. Ook zullen we zelf in Spanje gaan optreden.”

En dan is er nog Italië.

“In Italië willen we nog graag een studie volgen bij één van de beste docenten in ons vakgebied. Het is een privé studie, waarvoor we waarschijnlijk eens per maand naar Italië zullen vliegen. Dat hebben we er graag voor over. Van hem kunnen we nog zo ontzettend veel leren.”

Hoe past Damwâld nog in dit plaatje?

“Momenteel wonen we in Zutphen, omdat dat centraal gelegen is en eigenlijk alle belangrijke plaatsen vanuit Zutphen goed te bereiken zijn. Maar daarnaast zijn we ook regelmatig in Damwâld te vinden, bij mijn ouders. In Damwâld zijn we bezig om piano- en vioollessen aan te bieden, voor zowel beginners als de wat gevorderde muzikanten. De drang om te delen wat we geleerd hebben is groot. Het zou zonde zijn dit alleen voor onszelf te houden”, aldus Robert.

Op www.robertandmeri.com is meer informatie te vinden over de crowdfunding en de muzieklessen die Robert en Meri aanbieden.