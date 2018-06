Tiende en laatste autocross Noordburgum

Afgelopen zaterdag werd voor de tiende en laatste keer een autocross verreden op de speedarena De Kuik in Noordbergum. De prachtige NK baan aan de Oostersingel zorgde de hele dag voor aantrekkelijke wedstrijden. De deelnemers in zeven verschillende klassen vermaakten het publiek uitstekend.

Arjen de Wilde winnaar 10e regioklasse finale

In een spannende finale nam de grote verrassing Riemer van der Heide de kopstart. Johannes Mulder en Rene de Vries vond de aansluiting. Arjen de Wilde moest eerst afrekenen met de winnaar van 2017, Hette van der Veen.

Na een herstart op de baan liet Van der Heide een klein gaatje waar Johannes Mulder dankbaar gebruik van maakte. Mulder pakte gelijk 20 meter en leek onbedreigd op de finish af te rijden. Arjen de Wilde was begonnen aan een inhaalrace en wachtte geduldig op kleine foutjes van zijn concurrenten. Mechanische pech zorgde ervoor dat de leider Johannes Mulder zijn auto aan de kant moest zetten. Rene de Vries was even de leider in de wedstrijd maar ook hij moest zijn meerdere in Arjen de Wilde erkennen. Riemer van der Heide wist de laatste trede van het podium te pakken en vierde deze derde plek als een overwinning.

Wisselbeker vrije standaardklasse dit jaar naar Ossenzijl

De vrijestandaardklasse was met twaalf deelnemers sterk vertegenwoordigd. In de finale wist Arjen Oord de overwinning te behalen en zodoende de wisselbeker over te nemen van Raymon Kuil. Gerke Feitsma werd tweede en Wiliam Polling derde.

De SACN kijkt met volle tevredenheid terug op tien jaar autocross aan de Oostersingel en gaat nu op zoek naar een andere locatie.

Foto’s: Meindert Acda RaRaRacing.nl