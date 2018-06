Jarno Visser Nederlands Kampioen Survivalrun

KOOTSTERTILLE

De veertienjarige Jarno Visser uit Kootstertille mag zich Nederlands Klassement Kampioen Survivalrun noemen van het seizoen 2017-2018. Jarno heeft verspreid over het hele seizoen dertien verschillende survivalruns gelopen door heel Nederland. Hij liep deze runs bij de categorie Jeugd Survivalrun B. Dit is voor jongeren van 12 tot en met 14 jaar. Van deze dertien runs tellen de beste acht mee voor het klassement. Jarno werd maar liefst vijf keer eerste en drie keer tweede. De runs in deze categorie variëren tussen de vijf en zeven kilometer waar hardlopen en hindernissen elkaar afwisselen. Zijn tijden variëren tussen de 33 en 47 minuten. Een hele bijzondere prestatie van deze jonge talentvolle survivalatleet van Stichting Survival Kootstertille.