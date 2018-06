Gerrit de Haan uit De Westereen in Utopia 2

De 22-jarige Gerrit de Haan uit De Westereen, student en clubfotograaf in Groningen, liep maandag rond 12 uur het terrein van Utopia 2 op.

Voor vertrek liet hij weten zin te hebben in dit enorme avontuur, maar het ook enorm spannend te vinden om alles achter zich te laten. Ook vond hij het spannend om er achter te komen hoe het is om deel te nemen aan Utopia. Gerrit is op dit moment de tiende inwoner van Utopia 2.

Gerrit is 24/7 te volgen via www.utopiatv.nl. Gerrit zal vermoedelijk vanaf woensdag of donderdag te zien zijn op tv.

Wat zijn moeder van zijn deelname aan Utopia 2 vindt? Dat lees je woensdag in de Kollumer Courant en de Nieuwe Dockumer Courant!