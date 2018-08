IFKS Topprestatie 2 debutanten klasse A en C

Deinend op de golven van het IJsselmeer. De lichte skûtsjes hadden het zaterdag bij de openingswedstrijden van de IFKS op Hindeloopen zwaar te verduren. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat in de A-klasse het 49 ton wegende schip Grutte Pier van Lucas Bouma uit Jorwert, met een breedte van 4.04 meter, als eerste over de meet scheerde. Wel verwonderlijk is dat de in de hoofdklasse debuterende schipper Fonger Talsma, met zijn 16,9 ton wegende De Jonge Jan uit Warten, met een breedte van 3.58 meter, na Striidber van Siebo Zijsling uit IJlst beslag legde op de derde plaats. Striidber kent een breedte van 3.84 meter en een tonnage van 48. Fonger Talsma is met zijn 24 lentes de jongste van de zestien deelnemers.

Driemaal een startprocedure bij de toppers van de vloot stond garant voor een spectaculaire strijd. Het hijsen van de zwarte vlag op het startschip voor de derde start als dringende waarschuwing hield de schippers uiteindelijk bij de les. Valse starters zouden in dit geval het wedstrijdveld moeten verlaten. Met een afgedwongen voorzichtigheid als moeder van de porseleinkast werd dit voorkomen.



Voorspelbaar

Bij de ‘op en del-baan’ nam Lucas Bouma met Grutte Pier uit Jorwert meteen de leiding om deze tot aan de finishlijn niet af te staan. Gaandeweg werd duidelijk dat hij van niemand echt iets te duchten had. Hij hield Siebo Zijsling met Striidber uit Ylst voortdurend op veilige afstand met in diens kielzog de jeugdige Fonger Talsma, kampioen 2017 in de B-klasse, met De Jonge Jan uit Warten. Al na een goed half uur kon de daguitslag redelijk adequaat worden voorspeld voor tenminste de voorhoede.

Onvoorspelbaar bleef tot vlak voor de finish de volgorde van de achterhoedevechters. Op tientallen meters voor de eindboeien slaagde Froukje Osinga van Jonge Jasper uit Franeker erin onderlangs Daan van der Meer van Westenwind uit Heeg te zeilen. Met een ultieme bakboordslag slaagde de enige vrouwelijke schipper in de A-klasse in haar poging een concurrent af te troeven. De finishlijn werd, helaas voor het talrijke publiek, niet indewinds vlak bij de dijk voor het publiek uitgelegd. Na de eindzege voor Lucas Bouma ‘fier op de mar’ besloot deze een ererondje te zeilen voor de fans op de vaste wal. Met een klaterend applaus werd hij verwelkomd.

Tijdwinst

Voor sensatie in de B-klasse zorgde Walter de Vries van Goede Verwachting uit Sloten. Hij liep met een voorsprong van bijna drie volle minuten als eerste binnen. Bij binnenkomst in de haven ging de stadsvlag van Sloten, vastgeknoopt aan het uiteinde van de fokkeloet, dan ook snel omhoog. Ruim honderd en zeventig tellen later konden de armen gestrekt de lucht bij Ut ‘e Striid van Gerrit Huisman van Galamadammen. Ron Syperda uit Heeg kwalificeerde zich als een goede derde met zijn schip Ale.



Debutant

Ook de openingswedstrijd in de C-klasse kleurde de zeildag als bijzonder. Debuterend schipper Piter Jilles Tjoelker met Sterke Yerke uit Earnewȃld kon hier meteen een klinkende overwinning in zijn dagboek schrijven. Hij is bij de in totaal 63 deelnemers, verdeeld over vier klassen, dit jaar de enige die zijn debuut maakt. Tjoelker werd gevolgd door Jan Visser met Zeldenrust uit Heeg en Hartman Witteveen van Freonskip uit Blauwhuis.



Ondanks de straffe wind en de hoge golven konden ook de mannen in de klasse A-klein direct aan de bak. De eerste dagzege kwam op naam van Henk Frankena van It Abbegeaster Skûtsje uit Abbega. Tweede werd Rutger Bootsma van Hoop op Welvaart uit Sneek en derde Tjibbe van der Veer uit Elahuizen.



Zondag zal er voor het eerst in de IFKS-historie in wedstrijdverband worden gezeild en wel op Stavoren. Ook hier kunnen vanaf de dijk de vier wedstrijden doorlopend goed