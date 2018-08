SKS Dubbele vreugd Stavoren bij dramatisch verlopen zeilerij

Succes op succes stapelde schipper Auke de Groot met zijn mannen op het Súdwesthoekster skûtsje donderdagmiddag in de Lemster baai. Nooit eerder in zijn sportcarrière legde hij met zijn team beslag op de meest vette dagprijs bij twee achtereenvolgende wedstrijden. Daarentegen verliep de voorlaatste strijd wrang voor Akkrum, Heerenveen en Earnewȃld. De giek van Heerenveen raakte in een gribussituatie bij de onderwindse boei schotenman Richard Koehoorn van Akkrum. Hij moest per ambulance naar het ziekenhuis worden overgebracht. Inmiddels is bekend dat de schotenman bij de finale aanwezig kan zijn. Terwijl een traumaheli uit voorzorg boven het wedstrijdveld cirkelde, streken Akkrum en Earnewȃld de zeilen in een sfeer van protesten rond ook Heerenveen.

In een door snelle uitval van twee skûtsjes dramatisch verlopen wedstrijd zegevierde Stavoren in een stijl die even zeldzaam is als de overwinning. Auke de Groot koos direct voor een aanvallende koers door net voor Grou de startboei te ronden. De gedurfde inprikactie werd beloond. De Grousters kenden overigens een opvallende start. Kort voor het startschot waren ze al over de startlijn, maar seconden voor het definitieve schot zochten ze weer een plek achter de lijn: een wipstart zoals skûtsjefans dit fijntjes in een definitie vangen. Alleen Woudsend werd als valse starter teruggeroepen.



Gribus

Na de al buitengewoon sensationele start bleek dat de kaarten voor de kampioenskrans opnieuw flink werden geschud. Wist Grou zich bij de eerste boeironding achter Stavoren te nestelen, Akkrum, Earnewȃld en Leeuwarden volgden in een rap tempo. Bij de benedenwindse boei zouden ze elkaar opnieuw treffen, maar op een onvoorspelbare manier. In al de eerste omgang sloeg bij de tweede boei het lot toe. De giek van Heerenveen, tiende bij de startboeironding, scheerde over het achterdek van Akkrum. Pieter Meeter hees vanwege een gewond bemanningslid prompt de gele vlag als teken van hulpverlening en staakte de strijd. In dezelfde gribus raakte de opsteker van het Earnewȃldster skûtsje dermate beschadigd dat kampioenskandidaat Gerhard Pietersma zijn schip niet meer goed kon sturen. Ook hij besloot het veld te verlaten. Leeuwarden kon zich ontrukken aan de penibele situatie.



Jager en haas

Voor het vervolg van de wedstrijd, met opnieuw een zandlopersroute, gaf de serie drama’s in de eerste omgang een wending die niemand vooraf had kunnen voorzien. Stavoren leidend met vanaf de tweede tot en met de slotroute de hete adem van Huizum in de nek. De Lemsters namen de positie van Akkrum als derde over en consolideerden zich. Saillant was dat Douwe Visser van Grou, de enige in de vloot met een kampioenstitel, gaandeweg afdaalde: vierde in de tweede route en achtste in de derde. In loefduels met Jeroen Pietersma van Drachten, opkomend vanuit de achterhoede, speelden Visser en Pietersma om de beurt de rol van jager en haas. Ook Teake van der Meulen van Woudsend, hekkensluiter in de eerste route, en Klaas Westerdijk van d’halve Maen uit Drachten, probeerden elkaar wind af te vangen. De Woudsender schipper wist in al de tweede route de Drachtenaren achter zich te houden.



Zelfvertrouwen

Rond diezelfde tijd daalde Heerenveen, de grote favoriet tot nu toe, af van een tiende naar een twaalfde plek. Langweer nam een route later de rode lantaarn over. Met vier omgangen en een windkracht 3 tot 4 groeide de spanning al maar aan over de standvastigheid van de mannen van Stavoren. Kon de vette winst voor Auke de Groot een dag eerder deels aan een voordelige startpositie worden toegeschreven, ditmaal gooide hij alles in de strijd met een wisselende tactiek. De variatie in zijn zeilkunde is voor kenners dan ook eenvoudig te duiden: groeiend zelfvertrouwen met een teamgeest die de groei een spurt geeft.



Protesten

Omdat de penibele situatie tussen Heerenveen en Akkrum zich buiten twee scheepslengtes van de ton afspeelde, is een protest van Akkrum door de jury niet toegekend. Akkrum krijgt voor de tweede wedstrijddag op Lemmer nu het gemiddeld aantal punten van de overige wedstrijden, incluis van de finale. Een protest van Heerenveen tegen Earnewȃld is wel toegekend. “Aangetoond is dat de situatie buiten twee scheepslengten plaatsvond, terwijl de skûtsjes boord aan boord lagen”. Earnewȃld is nu nagenoeg kansloos voor de kampioenskrans en mogelijk voor een plaats op het erepodium, tenzij de Zeilraad in een hoger beroepszaak anders beslist. Een tegenprotest van Earnewȃld sorteerde voor de schipper niet in het gewenste effect en werd dus afgewezen.

Uitslag: 1. Stavoren, Auke de Groot, 0,9; 2. Huizum, Johannes Meeter, 2; 3. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 3; 4. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 4; 5. Joure, Rinus de Jong, 5; 6. Grou, Douwe Azn. Visser, 6; 7. Heerenveen, Sytze Brouwer, 7, 8. Drachten, Jeroen Pietersma, 8; 9. Sneek, Jappie Dzn. Visser, 9; 10. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 10; 11. Drachten, d’ Halve Maen, Klaas Westerdijk, 11; 12. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 12; 13. Gerhard Pietersma, 14 (protest verloren) 14. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 5,6 (gemiddelde dat na de finale dag moet worden herzien i.v.m. het wegens averij verlaten van de wedstrijd).

Voorlopig eindklassement, na aftrek van de slechtste wedstrijd:

1. Heerenveen, Sytze Brouwer, 39,9

2. Grou, Douwe Azn. Visser, 41,8

3. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 43,6

4. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 44

5. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 45,7

6. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 49,9