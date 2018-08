SKS Auke de Groot Stavoren eerste na historische sleepstart

Een historische doorbraak vormde de sleepstart voor de veertien skûtsjes woensdagmiddag zonder meer bij het SKS-evenement op Lemmer. Niet als cadeautje voor de jarige Lemster schipper Albert Jzn. Visser, maar als compensatie voor de afgelaste wedstrijd op Earnewȃld. Met overtuiging hield Auke de Groot van het Súdwesthoekster skûtsje zijn voordeel vast. Hij zou in Earnewȃld als eerste van start mogen gaan bij een wal- of sleepstart. Dat werd nu in de Lemster baai, dichter bij huis en op meer vertrouwd water.

De Groot boekte daarmee zijn eerste dagzege. Op kop werd hij twee volle routes belaagd door Willem Zwaga van Leeuwarden, maar de mannen van Stavoren wisten hun voorsprong vet te houden: soms tot ruim tweehonderd meter. Leeuwarden met startnummer twee moest in de slotfase zijn meerdere erkennen in Pieter Meeter van Akkrum die in de startvolgorde vlak achter Zwaga aansloot.



Vastigheid

Heerenveen consolideerde op de vierde plaats in de zandloperroute. Schipper Sytze Brouwer kon dankzij de zoektocht naar safe het gemiddeld aantal wedstrijdpunten voor de strijd op Stavoren opnieuw drukken. Dat wordt nu bijgesteld naar 4,9 punten. Met als prettig gevolg dat hij na de eerste dag op Lemmer opnieuw de koppositie van het algemeen klassement overneemt met 32,7 punten. Douwe Azn. Visser van Grou heeft na aftrek nu 35,8 punten verzameld en Gerhard Pietersma van Earnewȃld 35,9.

Deze drie zeilmusketiers zijn daarmee de meest favoriete kandidaten voor het erepodium. Grou bedreigde Heerenveen niet echt in de wedstrijd met korte rakken. Niettemin zeilden de Grouster verdienstelijk door vanaf startnummer dertien zes posities te klimmen. Huizum dat bij de start de rode lantaarn droeg, maakte eenzelfde klim. De wisselingen waren dan ook vooral in de middenmoot te vinden. Met uiteraard ook verliezers zoals merkwaardiger opnieuw Woudsend. Teake van der Meulen daalde vanaf de achtste positie naar de allerlaatste plaats. Hij kon alleen in de eerste omgang Langweer achter zich houden.



Telefoontje

De wedstrijddag, georganiseerd door de Leeuwarder commissie, bleef protestloos. Maar niet zonder protesten. Rinus de Jong van Joure knoopte direct ná de finish de rode vlag in het want over een benauwende situatie met Drachten dat voor de kop van zijn schip over de eindstreep scheerde. De Jong besloot met beide benen weer op de vaste grond het protest niet door te zetten. Hij nam vanaf de wal daarover telefonisch contact op met de jury die zich hierin kon vinden.



Sleep op open water

Los van de milde wedstrijd hebben de schippers hun dossierkennis op ander front nu zien groeien: een sleepstart vanuit de werkhaven van Lemmer en dus voor de eerste keer op open water blijkt een werkbare optie te zijn. Voorbestemd voor de wedstrijd op de nauwe wateren bij Earnewȃld en bijna uitgeprobeerd bij de geplande inhaaldag op Woudsend kreeg Lemmer deze nu als een historische herinnering cadeau. Ook de jarige Lemster schipper kon zich hierin vinden: hij startte als tiende en eindigde als vijfde. Albert Visser kende meteen in het opgaand rak de weelde van een vette winstmarge. Hij rondde de startboei als zesde en gaf daarmee direct glans en gloed aan de wedstrijd op eigen water.



Uitslag: 1. Stavoren, Auke de Groot, 0,9; 2. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 2; 3. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 3; 4. Heerenveen, Sytze Brouwer, 4; 5. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 5; 6. Drachten, d’ Halve Maen, Klaas Westerdijk, 6; 7. Grou, Douwe Azn. Visser, 7; 8. Huizum, Johannes Meeter, 8; 9. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 9; 10. Sneek, Jappie Dzn. Visser, 10; 11. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 11; 12. Drachten, Jeroen Pietersma, 12; 13. Joure, Rinus de Jong, 13; 14. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 14.