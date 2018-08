SKS Heerenveen in hoofdrol met Grou als grote concurrent

Alleen door vernuftig verdedigend zeilen wist Heerenveen in de zandloperroute – code B - de Grousters als feitelijk enige concurrent achter zich te houden. Slag na slag hielden ze elkaar scherp in de gaten met soms even de vraag: wie spiegelt zich aan wie? Saillant detail: in het voorlopig algemeen klassement volgen beide schippers elkaar op met nu na aftrek een gelijk aantal punten 28,8. Brouwer staat met een tweede plaats hierin voor Grou, doordat hij een elfde dagklassering als slechtste resultaat kent en Visser een veertiende.



Worsteling

Heerenveen kwam na een aanvankelijk massaal valse start bij de herstart mooi in het midden uit om snel richting bovenwindse boei te koersen. Op hetzelfde moment spleet de vloot zich in een snelle voorhoede en een langzame achterhoede. Nota bene achter de startlijn worstelden Drachten en Leeuwarden langdurig met elkaar om wind te vangen. Jeroen Pietersma van Drachten moest alsnog een extra rondje maken om zijn schip stuurbaar te houden, terwijl Willem Uzn. Zwaga van Leeuwarden met dure seconden van vertraging de startlijn kon passeren.



Opvallend was ditmaal de inbreng van debutant Jappie Dzn. Visser van Sneek. De eerste bovenwindse boei rondde hij direct achter Heerenveen en voor Grou. In het volgende rak stond hij zijn ferm verworven positie af aan Grou, maar hij bleef in de voorhoede. De Lemsters met Albert Jzn. Visser kon hij een volle route achter zich houden. Met een vierde plaats in de dagklassering gaf hij partij en dát straalde van zijn gezicht af.



Rode lantaarn

De grootste wisselingen deden zich voor in de achterhoede. De trage starters Leeuwarden en Drachten rondden de startboei als twaalfde en derde met Woudsend als hekkensluiter. Bij de derde boeironding droeg Leeuwarden de rode lantaarn om deze even af te staan aan Rinus de Jong van Joure. De Jong die als zesde verdienstelijk de startboei passeerde, belandde in het derde rak in een protestabele situatie met Earnewȃld. Een protest werd evenwel niet doorgezet. De Jousters namen nadien genoegen met een lagere positie met meer zeilplezier en minder venijn. Pieter Meeter van Akkrum, tot nu toe standaard bij de eerste zes in het dagklassement, kwam ditmaal niet hoger dan een negende positie. Hij finishte na Joure als twaalfde.



Schudden

Door de sportief verworven uitslag – de wedstrijd leverde voor de jury geen werk op – worden de kaarten voor het voorlopig algemeen klassement voor de zoveelste keer flink geschud. Gerhard Pietersma blijft na aftrek van de slechtste wedstrijd leidend met 26,9 punten. Sytze Brouwer van Heerenveen profiteerde dinsdag dubbel van het dagklassement, omdat zijn klassering voor de strijd op Stavoren hiermee wordt gedrukt naar 5 punten. Na uitval op Stavoren vanwege een aanvaring met Leeuwarden en een gewonnen zaak voor de Zeilraad moet dit aantal ‘dagpunten’ voortdurend worden herzien.



Geen sleep

Enig minpunt voor de inhaalwedstrijd op Woudsend vormde het feit dat er vanwege de straffe wind niet gekozen is voor een sleepstart. De compensatie voor de wedstrijd op De Veenhoop, waarbij vanaf de wal op volgorde van lotnummer is gestart en op merkteken is gefinisht, komt hiermee te vervallen. Bij het zeilfestijn op het water bij Earnewȃld zou er volgens een omgekeerde volgorde worden gestart met eenzelfde werkwijze als op De Veenhoop, maar die strijd kon geen doorgang vinden bij gebrek aan wind. De inhaaldag op de Hegemer Mar kwam daarvoor in de plaats: zonder sleep, maar met een onbetwist zalig zeilevenement met meer dan voldoende wind en een prettig ogende zon.

Uitslag: 1. Heerenveen, Sytze Brouwer, 0,9; 2. Grou, Douwe Azn. Visser, 2; 3. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 3; 4. Sneek. Jappie Dzn. Visser, 4; 5. Huizum, Johannes Hzn. Meeter, 5; 6. Stavoren, Auke de Groot, 6; 7. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 7; 8. Drachten, Jeroen Pietersma, 8; 9. D’Halve Maen, Klaas Westerdijk, 9; 10. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 10; 11. Joure, Rinus de Jong, 11; 12. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 12; 13. Langweer, Jaap Lzn. Zwaga, 13; 14. Leeuwarden, Willem Uzn. Zwaga, 14.