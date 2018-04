SC Kootstertille zakelijk langs Drogeham

Al snel werd duidelijk dat in dit duel de vonken er niet echt vanaf zouden spatten. Drogeham gaf redelijk partij en kwam zelfs tot een eerste serieuze kans. De Tilsters sluitpost Albert Jan Merkus pareerde de inzet van Bauke Ytsma ten koste van een hoekschop echter voortreffelijk.

De voorsprong van SC Kootstertille kwam halverwege de eerste helft uit de lucht vallen maar was uiterst fraai. Douwe Kloostra vond met een uitstekende crosspass Jouke Waaksma Bzn die zich uitstekend vrij kapte en de bal kiezelhard langs Ype Broos dreunde; 1-0. De wedstrijd werd daarna rommelig en was bij tijd en wijle het aanzien niet echt waard. Heine Hiemstra, huizenhoog over, Gerbrand Waaksma, redding doelman Broos en Tom van der Veen, teveel op eigen succes uit, wisten de score maar niet op te trekken.

Twintig minuten na de thee had SC Kootstertille de score in een ommezien naar een handvol treffers opgeschroefd. Tom van der Veen legde de bal nu eens opzij en uit de draai produceerde Jouke Waaksma zijn tweede treffer; 2-0. Enkele minuten later waren de rollen omgedraaid en stelde Waaksma Tom van der Veen in staat de stand naar 3-0 te tillen. Een kwartier na rust gaf Gebrand Waaksma uit de fraaie dieptebal van Douwe Kloostra, doelman Ype Broos met een perfecte stiftbal het nakijken. Niet veel later had SC Kootstertille de score ook al naar 5-0 opgetrokken. Aize Storm schoot de aangever van Tom van der Veen koeltjes binnen. Drogeham liep inmiddels op het tandvlees en het publiek verwachtte, met nog ruim twintig minuten te gaan, dat de score misschien ook nog dubbele cijfers zou opleveren maar de Tilsters geloofden het wel, want ook bij de thuisclub ging de vermoeidheid een rol spelen. Tille-doelman Albert Jan Merkus had na rust weinig tot niets te doen gekregen maar vergaloppeerde zich vijf minuten voor afloop enorm. Op de onschuldig lijkende voorzet van Otte Tjepkema liet Merkus de bal zowaar door zijn vingers glippen en kwam Drogeham goedkoop aan de eretreffer.

Vlak voor afloop was Aize Storm nog wel een keer dichtbij het halve dozijn treffers. Uit een vrije schop over drie schijven schoot Storm de bal uiteindelijk via de lat over het doel. Het niet hoogstaande duel leverde SC Kootstertille wel de volle buit op en dat werd gekoesterd.