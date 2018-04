Dreigen met luchtbuks onbewezen

Het voorval vond plaats op 16 augustus 2016, op het erf van de Kollumerzwaagster. Een groepje jongens in de leeftijd van 13 tot 15 jaar zou van plan zijn geweest om zijn stiefzoon in elkaar te slaan. Er zou volgens de rechter gedoe zijn om een meisje. De jongens hadden ge-appt dat ze eraan kwamen, de Kollumerzwaagster wachtte ze op.

Volgens de jongens had hij een dubbelloops luchtbuks in zijn handen en dreigde hij op ze te schieten. De verdachte zei dat hij alleen verbaal tegen de jongens bezig was geweest. De politie had wel een oude luchtbuks gevonden in het schuurtje bij de woning, maar volgens de jongens was dat niet de buks waarmee ze waren bedreigd.

Dat was wel heel specifiek, vond de officier van justitie. Zij geloofde de jongens en eiste een werkstraf van 80 uur waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter oordeelde dat de jongens later zijn gehoord en de mogelijkheid hadden om hun verhalen op elkaar af te stemmen. De Kollumerzwaagster werd vrijgesproken.