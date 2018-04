38e Princenhoftocht op Koningsdag

Dit fietssportevenement is bedoeld voor zowel de recreatieve als de prestatieve fietser. De tocht kan gereden worden over twee afstanden, 100 en 50 kilometer. Bij dit evenement wordt voor het inschrijven gebruik gemaakt van Scan& Go en de routes zijn ook in GPS beschikbaar.

Op de herinneringsmedaille is het porceleinhoen afgebeeld. Hiermee wordt de éénendertigste vogel uit het gebied uit de omgeving van Earnewald aan de reeks toegevoegd.

De 100 kilometer tocht voert door de mooiste weidegebieden, de bossen van de Friese wouden en natuurlijk langs prachtige watergebieden. Voor de 50 kilometer tocht is een fraaie route uitgezet in het gebied rond Earnewâld en omstreken, De Leyen en het Burgumermar. Beide routes zijn volledig uitgepijld. GPS routes downloaden kan op de website www.tfcfrisia.nl. Voorinschrijven met korting kan ook via de website van tfc frisia. De start en finish is ook nu weer bij Restaurant Partycentrum Wester, Wiidswei 32, Earnewâld . Starttijd:100 km van 7 tot 10 uur en 50 kilometer van 8 uur tot 12 uur.

Voor de 100 kilometer kan ook gestart worden bij Hotel & Restaurant de Stripe, Duerswald 23, Wijnjewoude. Starttijd eveneens van 7.00 uur tot 10 uur.

Bij de Princenhoftocht wordt gebruikt gemaakt van het inschrijfsysteem Scan&Go. Leden van toerfietsclubs hoeven geen inschrijfformulieren meer in te vullen. Dat geldt ook voor fietsers die gebruik hebben gemaakt van de voorinschrijving. Enkel de barcode op de ledenpas laten scannen en de fietser kan op weg.

De speciale herinneringsmedaille met een afbeelding van een vogel, uit het gebied waardoor de Princenhoftocht gaat, blijft een vast onderdeel. Dit jaar valt te beurt aan het Porseleinhoen. Deelnemers die de tocht voor de 5e of 10e keer fietsen komen in aanmerking voor een speciale herinnering

Tijdens dit evenement gelden de normale verkeersregels..