Weinig lachende gezichten na Harkema-Opeinde - Friese Boys

De start voor de Harkemasters was veelbelovend. In het eerste kwartier dreef de jonge ploeg van trainer Willem Schokker de tegenstander tot tweemaal toe tot het uiterste om een achterstand te voorkomen. In de tiende minuut legde Alex van der Tuin de bal achter de Friese Boys-defensie. Hij creëerde hiermee de basis voor een sprintduel tussen Harekiet Fokko Spinder en Friese Boys-goalie Jelmer Bloem. Het was Spinder die net iets eerder bij de bal was en met de punt de bal langs keeper Bloem tikte. Langzaam rolde de bal op het lege doel af, maar op het laatste moment haalde verdediger Rienk Postma het leder van de doellijn. Drie minuten hierna werd Hille Postma in het vijandelijke strafschopgebied ingespeeld door Gerard Spinder. Vanuit een moeilijke hoek schoot Postma op doel. Via een Kollumerzwaagster been kwam de bal in de korte hoek, waar deze uitstekend uit werd getikt door keeper Bloem. De aardige fase van de gastheren kreeg geen vervolg. Harkema-Opeinde grossierde tot de rust in balverlies en speelde in een veel te laag tempo. Friese Boys kwam er in aanvallend opzicht ook nauwelijks aan te pas, maar in de 41ste minuut kwam de hekkensluiter vanuit het niets wel op voorsprong. De manier waarop dit gebeurde was tekenend voor het gezapige spel van de groengelen. Marten Starkenburg kreeg alle tijd een voorzet af te leveren. Te midden van een handvol Harkemaster spelers lukte het aanvoerder Dirk Jan Heidstra zowaar het doel onder vuur te nemen. Via het been van Harkema-doelman De Graaf vloog de bal in de hoek: 0-1. Een mooie opsteker voor de bezoekers. Bijna was de uitgangspositie vlak voor rust nog mooier geworden. Dirk Jan Heidstra knikte in de blessuretijd van het eerste bedrijf een vrije trap in. Via een verdediger van de thuisploeg vloog de bal rakelings langs de paal.

Het was duidelijk dat er in de tweede helft uit een ander vaatje getapt moest worden door de dwalende gastheren. Halverwege werd Paul van der Heide ingebracht en dit kwam het spel zeker ten goede. Het was dan ook Van der Heide die al in de eerste minuut na de helftwisseling dicht bij de gelijkmaker was. De junior liep prima in op een stuiterende voorzet van Fokko Spinder, maar zocht het doel net te hoog. In de tien minuten hierna was Van der Heide nog tweemaal betrokken bij hectische situaties voor het Friese Boys-doel. Eerst leverde hij een voorzet af die door Chris Hoeksma vanuit een lastige hoek over de kruising werd gekopt. Meteen hierna noopte de invaller keeper Bloem tot een dubbele redding door goed druk te zetten na een voorzet van Alex van der Tuin. Verdedigend bleef Harkema-Opeinde vrij eenvoudig overeind, al moest doelman De Graaf in de 64ste minuut nog met de voet redding brengen op een verraderlijk afstandsschot. De thuisploeg ging hierna meteen weer op zoek naar de gelijkmaker en vond die een minuut later bijna. Hille Postma zocht het doel koppend te hoog na een voorzet van Fokko Spinder. Een fraaie kans, die hierna bijna tien minuten geen vervolg kreeg. In het laatste kwartier drong de thuisploeg toch nog aan om een smadelijk verlies te dwarsbomen. In de 78ste minuut had het offensief succes. Een hoekschop van Fokko Spinder ging voor het Friese Boys-doel langs. Hille Postma pikte de bal op en bracht de bal opnieuw in. Via via kwam het speeltuig bij Wilbert Huitema terecht, die vanuit de draai fraai raak kogelde: 1-1. Een punt volstond niet voor Harkema-Opeinde. Meteen na de aftrap hervatten de gastheren het offensief om zo toch nog een driepunter over de streep te trekken. Deze had er ook moeten komen. In de 89ste minuut zette Wytse Couperus met een uitstekende voorzet Hille Postma vrij voor keeper Bloem. Postma had de hoek voor het uitzoeken maar stuitte op keeper Bloem. Meteen hierna zette Paul van der Heide met een lob Wilbert Huitema nog vrij voor diezelfde keeper, maar de aanname bij Huitema liet te wensen over waardoor ook deze kans in rook op ging.

Het eindsignaal van de uitstekend leidende arbiter Nijemcevic werd met name door de spelers van Harkema-Opeinde met het nodige gemor begroet. Voor de vijfde keer op rij was er niet gewonnen en de kansen op een verlenging van het seizoen in de vorm van nacompetitie, nemen met de week af. Zaterdag krijgt “De Heide” bezoek van Oostergo; de ploeg in vorm in de Vierde Klasse C. De kleibewoners wonnen de laatste vijf wedstrijden en lijken hard op weg een nacompetitieplek veilig te stellen. Een zware opgave dus voor de Wâldmannen, maar met gezonde revanchegevoelens voor de in december geleden nederlaag zal Oostergo het zeker niet cadeau krijgen.