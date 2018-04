Weg bij De Koaten klaar

Het werk aan De Koaten is klaar. De provinciale weg tussen Kootstertille en de N355 kreeg vijf nieuwe oversteekplaatsen en een extra pad, speciaal voor fietsers en voetgangers. Zij steken de weg voortaan een stuk veiliger over.

Gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân en wethouder Jouke Spoelstra van gemeente Achtkarspelen openden de weg woensdag officieel. Dat deden ze door een flinke klap met de hamer op de kop van Jut. Kielstra is blij met de aanpassingen: ‘Het mooie is dat het verkeer kan blijven doorrijden met 80 km/u en de weg nu een stuk veiliger is. Win-win dus.’

Feestelijke opening

Langs De Koaten en in Kootstertille waren volop activiteiten. Kinderen konden zich verplaatsen in een echte bouwvakker, schatgraven en met een kraan op de foto. In het dorpshuis exposeerde Dorpsbelang Kootstertille foto’s van De Koaten ‘toen en nu’. Bewoners gingen van de ene activiteit naar de andere op een ‘magische’ fiets, een Segway of een paardentram.

Aanpak De Koaten

Aan De Koaten staan veel woningen waarvan de uitrit direct aansluit op de weg. Het is bovendien een drukke weg (10.000 auto’s per dag). Daardoor was het soms lastig, vooral voor fietsers en voetgangers, om de weg over te steken. Vijf oversteekplaatsen zorgen ervoor dat bewoners nu veilig de weg over kunnen. Daarnaast kwam er aan de westkant van de weg een (fiets/voet-)pad voor de bewoners.

Op de oversteekplaatsen zitten middengeleiders. Zo kunnen fietsers en voetgangers in twee keer de drukke provinciale weg oversteken, met een tussenstop op de middengeleider. Op verzoek van omwonenden kreeg de weg daarnaast stil asfalt en werd hij iets smaller. Om de hinder te beperken, heeft de gemeente tegelijkertijd de riolering onder de parallelweg vervangen.