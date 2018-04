Kinderen Dondersteen gaan lammetjes kijken in Westergeest

Woensdagochtend hadden de kinderen van Kinderopvang de Dondersteen uit Oudwoude en Kollumerzwaag een uitstapje naar de familie Wiersma in Westergeest om daar lammetjes te kijken.

In het kader van het thema lente zijn ze op de kinderopvang ook al veel bezig geweest met jonge dieren. Er waren bij de familie Wiersma een tiental baggerbonte lammetjes en één Suffolk lammetje te bewonderen. De lammetjes zijn al van begin maart, dus niet heel erg klein meer. De eigenaar hield af en toe even een lammetje vast, zodat de kinderen, die dat durfden het lammetje mochten aaien. Daarna mochten de kinderen nog even bij buurman Van der Veen kijken. Daar waren ook pasgeboren kalfjes en grote koeien en nog veel meer lammetjes.

Foto’s: Jantsje Wiersma