Keningsdei 2018: Feanwâlden pakt groots uit

Feanwâlden pakt dit jaar Koningsdag groots aan. Stichting Us Doarp is al maanden bezig om een leuk programma neer te zetten voor jong en oud. “ Wy wolle Feanwâlden wer op de kaart sette op dizze feestelijke dei” zo luidt het commentaar van het bestuur.

“s Ochtends wordt er gestart bij Talma Hoeve met een feestelijke opening. Daar zijn niet alleen de burgemeester en de voorzitter van het dorpsbelang aanwezig maar ook het koninklijk paar! De jazzdansgroep uit Feanwâlden zal hier gaan dansen en alle kinderen zijn welkom op hun versierde fietsen.

In optocht gaat men dan naar de Koemarkt, in het centrum van het dorp, waar alle winkels open zijn. Hier barst het spektakel los met natuurlijk een vrijmarkt, diverse kramen, een megagroot springkussen, pannakooi, ponyrijden, kop van jut, een clown, een zweef en een draaimolen. Daarnaast is er een horecatent en een podium waar van 10:30-14:00 uur diverse optredens zijn van muzikaal talent uit het dorp zelf. Ook organiseert kledingwinkel ByAuk en de Sjoesjop en modeshow met de laatste voorjaarstrends. Om 15:00 uur mogen de ouderen (16+) aantreden. Zij mogen tegen elkaar strijden in het “ Iepen Frysk Kampioenskip Touwlûken”. Daarna volgt nog het spannende “ Schijt je rijk” waar bijna iedereen in Feanwâlden een lot van heeft en mag hopen op één van de mooie prijzen. De dag wordt afgesloten met live muziek en een DJ. “ Iederien is fan herte wolkom”! Meer informatie: Facebook.com/usdoarp