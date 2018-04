Rotary wil Broodfonds voor ZZP’ers

In de regio Noordoost Friesland zijn veel kleine bedrijven en ZZP'ers die tot op heden geen voorziening hebben voor arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat bij langdurig ziek zijn er geen brood op de plank komt, omdat je als zelfstandige geen doorbetaling van loon hebt of een ziekte-uitkering. De verzekering voor arbeidsongeschiktheid wordt als een (te) grote kostenpost gezien, maar de gevolgen zijn groot als de zelfstandige zeer langdurig ziek wordt. Is er geld om van te leven? En de vaste lasten?

Rotaryclub Lauwersland is een serviceclub die zich inzet voor de samenleving. Afgelopen jaren is met acties geld opgehaald voor de Stichting Lezen en Schrijven én de voedselbanken. Daarnaast organiseert de club alle jaren de Kollumer Katloop. Rotaryclub Lauwersland wil zich nu inzetten ten bate van ondernemers. De club vindt het een zeer ongewenste situatie dat ondernemers bij arbeidsongeschiktheid niet zijn verzekerd, waardoor bij arbeidsongeschiktheid niets wordt verdiend. Hierdoor kan men al snel in de problemen komen. Een broodfonds kan een goed alternatief zijn. Wat dat is kunt u lezen op www.bflauwersland.nl

Daarom organiseert Rotaryclub Lauwersland in samenwerking met de BroodfondsMakers een avond om zelfstandigen kennis te laten maken met een alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op maandag 14 mei 2018 wordt dit in Kollum georganiseerd voor zelfstandigen uit Achtkarspelen, Kollumerland en Oost Dantumadeel. Aanmelden kan gratis via www.bflauwersland.nl.