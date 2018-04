Officier: familie moet Tilster inbreker op rechte pad houden

LEEUWARDEN/KOOTSTERTILLE – Officier van justitie Henk Mous riep dinsdag de hulp in van de familie van een 28-jarige inbreker uit Koostertille. Mous riep de familie op om de Tilster op het rechte pad te houden, hij twijfelde of de man daar zelf toe in staat was.

De Tilster stond terecht voor een reeks inbraken, gepleegd tussen december 2015 en medio november 2016. De Tilster 'specialiseerde' zich in bedrijfsinbraken, dat deed hij voornamelijk in Surhuisterveen, Buitenpost en Harkema. Volgens zijn zeggen was hij altijd onder invloed van speed als hij inbraken pleegde. Op 12 november werd hij opgepakt, na een inbraak bij een bedrijf aan de Franklinstraat in Buitenpost.

Hij kende het bedrijf, hij had er gewerkt. Hij zou sinds hij werd opgepakt een positieve draai aan zijn leven hebben gegeven, maar Mous had zijn twijfels. De voorlopige hechtenis was geschorst, maar dan moest de Tilster zich wel aan bepaalde voorwaarden houden. De belangrijkste voorwaarde was dat hij geen strafbare feiten mocht plegen.

En daar was het spaak gelopen. In oktober vorig jaar vond de politie een flesje GHB bij hem in de auto, in februari van dit jaar werd hij in Delft opgepakt met drugs en vals geld op zak. Ondanks alles besloot Mous de Tilster het voordeel van de twijfel te gunnen, maar hij riep de familie op om de verdachte te steunen.

'Ik betwijfel of hij het zelf gaat redden', zei de officier. Hij eiste een werkstraf van 240 uur en acht maanden voorwaardelijke celstraf. Verder zou de Tilster een behandeling moeten ondergaan en zou hij een drugs- en alcoholverbod opgelegd moeten krijgen.

De Leeuwarder rechtbank doet op 1 mei uitspraak.