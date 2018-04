Brassband Gloria Deï naar Duitse Kampioenschappen

Brassband Gloria Deï uit Gerkesklooster-Stroobos neemt op 12 mei deel aan de Duitse Brassband Kampioenschappen in Bad Kissingen (Beieren).

Vanwege het behaalde wereldkampioenschap op het WMC 2017 in de tweede divisie heeft de band uit het muzikale tweelingdorp een wildcard ontvangen van de Duitse organisatie. Gloria Deï is de enige buitenlandse band die die eer te beurt valt. De pas opgerichte Duitse Brassband Bond organiseert het evenement voor de eerste keer.

De muzikanten en dirigent Jaap Musschenga van Gloria Deï zijn al vanaf februari in voorbereiding om op de vrijdag na Hemelvaartsdag af te reizen naar het noorden van Beieren. In het kuuroord Bad Kissingen wordt in de uitstekend klinkende concertzaal ‘Regentenbau’ gestreden om de eer en de punten.

Om de trouwe achterban en andere belangstellenden ook te kunnen laten genieten van het verplichte werk ‘Entertainments’ van Gilbert Vinter houdt Gloria Deï een try-out-concert op zondag 22 april. ’s Middags om 16.00 u. treedt eerst Jeugdbrassband Projunior op in de Gereformeerde Kerk in Gerkesklooster. Daarna is het de beurt aan Gloria Deï om het verplichte werk te spelen en het keuzewerk ‘Firestorm’ van Stephen Bulla.