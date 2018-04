Handwerkcafé in de Doopsgezinde kerk De Westereen

In het nieuw op te starten handwerkcafé in De Westereen beslissen deelnemers zelf waar zij mee aan de slag gaan. Doel is dat het een gezellige middag wordt waarbij er gehandwerkt wordt, patronen en tips uitgewisseld kunnen worden of om gewoon even een praatje te maken. Als extraatje is het mogelijk om een knoopje aan te laten naaien, voor degenen die dat zelf niet meer kunnen.

Info: 06-22052806

Het handwerkcafé is 1 x per maand op de laatste donderdagmiddag van de maand van 14.00 – 16.00 uur. Eerst volgende keer op: 26 april. Doopsgezinde kerk, Voorstraat 44, De Westereen.