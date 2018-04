Brandweeroefening trekt veel publiek

Buitenpost

Het Molenerf in Buitenpost was vanavond in rep en roer. Binnen een kwartier tijd kwamen rond half acht zes brandweerwagens de straat inrijden. Ze kwamen voor een oefencarrousel in het sinds vorige week leegstaande gezinsvervangende tehuis Tjaskerhiem. Het pand, dat werd gebouwd in 1980 is verouderd en maakt plaats voor nieuwbouw. Voor de brandweer een mooie gelegenheid te oefenen in zo’n groot gebouw. Bij de oefening verscheen de brandweer Buitenpost met drie wagens. Drogeham en Oldehove kwamen met een wagen en tevens werd de hoogwerker van Dokkum ingezet om ‘slachtoffers’ van de bovenverdieping te redden. De oefening trok erg veel publieke belangstelling.