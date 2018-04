Wijkassistenten vieren veertigjarig jubileum

Kollumerzwaag

Wijkassistenten van de hervormde gemeente in Kollumerzwaag vierden vrijdag hun veertigjarig jubileum. Dit werd gevierd met een etentje in de De Trije Doarpen. Enkele dames waren al sinds het begin lid. Wat heel bijzonder was, was dat mevr. Besling-van der Veen veertig jaar secretaresse is geweest. Ze werd dan ook verrast met een prachtig bos bloemen. Na de tijd werd er nog even gezellig bij gepraat onder het genot van een bakje koffie of thee.