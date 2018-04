Op kraambezoek bij lammetjes

Alle kindjes met broertjes, zusjes en ouders van Kindercentrum Twinkel mochten zaterdag lammetjes knuffelen bij de pake en beppe van Ipe en Jeroen. Het was een echt kraamfeest. Iedereen werd hartelijk ontvangen in de kraamstal met koffie, thee, roosvicee en uiteraard beschuit met muisjes. De kinderen mochten de lammetjes aaien en vasthouden.

De kinderen genoten zichtbaar van de dieren. Binnenkort gaat Kindercentrum Twinkel verhuizen naar een nieuwe locatie. Hier is zowel binnen als buiten veel meer ruimte. Het idee om ook dieren (kippen en konijnen) hier te houden was er al. Dat dit een heel goed idee is werd nu wel duidelijk.