Vrouw (19) moet schadevergoeding aan agente betalen

Een 19-jarige inwoonster van Kootstertille is vrijdag onder meer wegens mishandeling van een politieagente veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur, plus 40 uur voorwaardelijk. De vrouw had de agente tijdens een worsteling tegen het hoofd getrapt. De agente kampt nog steeds met de gevolgen.

De agente en een collega wilde de verdachte op 17 januari aanhouden, omdat ze bij het treinstation in Buitenpost het glas van een arbri had vernield. De verdachte verzette zich hevig. Op de zitting zei ze dat dat niet uit boosheid was, ze was bang geworden. Tijdens die worsteling kreeg de agente een schop tegen het hoofd.

Ze werd per ambulance afgevoerd, in het ziekenhuis werd een hersenschudding en een gebroken jukbeen geconstateerd. De agente is een poos uit de roulatie geweest, ze werkt nog steeds niet volledig. Volgens advocate Marije Rauwerda had haar cliënte vooral uit angst gehandeld. 'Ze was heel bang die dag', zei Rauwerda. De vrouw heeft pdd-nos en heeft volgens de advocate niet bewust gehandeld toen ze zich heftig verzette.

De rechter was het met Rauwerda eens dat de verdachte vanwege haar stoornis verminderd toerekeningsvatbaar was. De agente had een schadevergoeding van 1800 euro ingediend, Jansen wees een bedrag van 1200 euro toe. Ze hield er ook rekening mee dat de verdachte 'hartstikke jong' is en momenteel druk doende is haar leven op de rails te krijgen.