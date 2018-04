Doppen sparen voor geleidehond

KOLLUM

Groep 4/5 van de Prins Bernhardschool brachten vrijdagmorgen alle gespaarde doppen van de laatste weken naar Kroeze Optiek. Kroeze Optiek is het verzamelpunt van doppen in Kollum. De kinderen hadden samen met Robbie (Will) en opa ’s en oma ’s heel veel doppen gespaard. De school spaart voor KNGF geleidehonden. Per kilo ontvangt deze organisatie een vergoeding. Door deze vergoeding kunnen zij weer mensen helpen die met behulp van een geleidehond weer meer ruimte hebben om zelfstandig te kunnen functioneren.