Dansende koeien op 21 april bij Biologisch Melkveebedrijf Marinus in Twijzel

De familie Marinus van Biologisch Melkveebedrijf Marinus in Twijzel laat op zaterdag 21 april vanaf 10.30 uur de koeien van stal gaan. De koeien zijn dan zo blij dat ze springend en dansend het weiland in gaan als ze uit de stal komen. Een spektakel dat voor publiek een prachtig schouwspel betekent. Iedereen is welkom om hierbij aanwezig te zijn. Van te voren krijgt het biologisch bedrijf het Wâldpyk-keurmerk uitgereikt, onder meer voor haar rauwe melk uit de melktap in de eigen zelfbedieningswinkel. Tevens introduceert de familie Marinus deze ochtend de Pingokaas, een rauwmelkse boerenkaas van eigen biologische melk.

Het ‘dansende koeien spektakel’ zal starten met een kopje koffie en een versnapering uit De Friese Wouden. Daarna zal Jan de Boer van Streekkeurmerk Wâldpyk een inleiding geven en krijgt de familie het Wâldpyk-certificaat en -bordje uitgereikt uit handen van Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Daarna laat de familie de koeien los, die dan weer een lange periode tot het najaar in de groene weiden vertoeven. Iedereen mag daarna nog even blijven voor een streekhapje en drankje.

Niet alleen om hun prachtige product ‘rauwe biologische melk’ krijgen Johannes en Getje Marinus het Wâldpyk-keurmerk. Naast dat ze een biologische bedrijfsvoering hebben, springen ze zorgvuldig om met de landschapselementen op hun land. De typische dykswâlen en elzensingels waar De Friese Wouden om bekend staat houden ze in stand. Dit vergt periodiek onderhoud, maar de familie Marinus is ook van plan om op hun land inheemse struiken, notenbomen en fruitplanten aan te leggen. Verder is het bedrijf voor een deel zelfvoorzienend in stroom via zonnepanelen en pompen ze zelf water uit de grond dat ze gebruiken voor het bedrijf en het dagelijks leven. “Dit alles maakt dat Marinus het keurmerk meer dan waard is”, aldus Jan de Boer.