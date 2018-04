Bijzondere ontmoetingsplek in stationsgebouw Feanwâlden

Naast een lunchroom komt er een brocante winkel en een fietsenverhuur. Bovendien gaat De Opstap maaltijden en boodschappen voor de inwoners van Feanwâlden bezorgen.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de onderhoudsactiviteiten in het nieuwe park bij het stationsgebouw. Op deze manier kunnen zij een mooie bijdrage leveren aan de lokale gemeenschap.

Iepen Mienskipsfûns

Het ontwikkelen van een lunchroom in het stationsgebouw van Feanwâlden is één van de 23 projecten in Noordoost Fryslân die subsidie uit het IMF krijgen. Deze projecten zorgen samen voor een investering van ruim een miljoen euro in de leefbaarheid van de regio. In 2018 kunnen inwoners van Fryslân op nog twee momenten subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in wijk, dorp of regio. De eerstvolgende subsidieronde is van 7 mei tot en met 1 juni 2018. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.