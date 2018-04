Voorleesmoment Kinderopvang De Petteflet Burum

Op Kinderopvang De Petteflet was donderdag het tweede voorlees moment in het kader van BC2018 (BurumCultureel).

Tineke Kingma las het boek “Raad eens hoeveel ik van je hou“ op een voortreffelijke manier voor, zij wist de kinderen tot op het laatste moment te boeien en hun aandacht vast te houden.

Op De Petteflet wordt elke dag meerdere malen voorgelezen. ,,Wij hebben diverse boeken voor iedere leeftijdsgroep en boeken die passen bij onze wisselende thema’s. Voorlezen is niet alleen leuk en gezellig maar het is ook goed voor de taalontwikkeling, en de kinderen leren om goed te luisteren, en het stimuleert de fantasie en het gevoel van veiligheid en de exclusieve aandacht die het kind op dat moment krijgt is belangrijk bij de ontwikkeling van het kind.”