Legervoertuigen Keep them Rolling op 5 mei in Kollum

Ruim 60 originele legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog komen zaterdag 5 mei naar het centrum van Kollum. Vereniging “Keep them Rolling” maakt die dag een toertocht door Noordoost-Friesland met om 11.45 uur een static show op de Voorstraat in Kollum. De voertuigen zijn zoveel mogelijk authentiek aangekleed zoals de voertuigen die in de april dagen van 1945 deze regio bevrijden.

Voor deze gelegenheid zal de Voorstraat op Bevrijdingsdag geheel worden versierd met de Nederlandse drie kleur. Het rijdende museum van Keep them Rolling zal worden ontvangen door Dweilorkest Wettertoerkapel en volksdansgroep Eastergoa Skotsers uit Burgum. Publiek is natuurlijk welkom en krijgen diverse kortingsbonnen van vele HIM leden uitgereikt.

Let op, 13.15 uur vervolgt Keep them Rolling hun rondrit en gaan de oude legervoertuigen weer weg. Dit evenement wordt georganiseerd door Ondernemersvereniging HIM en Vereniging Plaatselijk Belang Kollum.

Meer info op www.beleefkollum.nl