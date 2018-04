Hoveniersbedrijf P. de Boer steekt Friese Boys JO11-2 in nieuwe trainingspakken

KOLLUMERZWAAG

Nadat de sponsorcommissie bekend had gemaakt dat ze alle jeugd van Friese Boys in nieuwe trainingspakken wilden steken was Pieter de Boer vlot met zijn toezegging. Behalve dat hij 2 zonen heeft spelen bij Friese Boys is hij een voorstander van een stukje professionalisering en uitstraling binnen de club.